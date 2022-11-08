القوى العاملة: استعادة مستحقات عاملين مصريين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار متابعة الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل والحفاظ على مستحقاتهم وحماية حقوقهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، أفاد بنجاح مكتب التمثيل العمالى بجدة فى التسوية الودية لمشكلة المواطن المصرى إيهاب على محمد فندى لدى مكتب الوكلاء الموحد لنقل المعتمرين والحجاج السعودية والذى كان يعمل لديها عامل موسمى موسم العمرة والحج 1443 - 1444 وعاد لأرض الوطن دون أن يحصل على مستحقاته التى قرر بها بشكواه للبعثة بـ 1000 ريال سعودى.

وأوضح الملحق العمالى، أن المكتب قام عقب ورود الشكوى من وزارة الخارجية للمواطن بالاتصال الفورى بمكتب الوكلاء الموحد وصاحبه كامل غراب وتفاوض على مستحقات المواطن التى حصل عليها والمتبقى منها، واتضح أن له مستحقات ليس كما ذكر بشكواه 1000 ريال ولكن 2500 ريال سعودى بما يعادل 13100 جنيه مصرى، وحرص المكتب على تأدية كامل مستحقات المواطن ورحبت الشركة ووعدت بدفعها على الفور بمحل إقامته بمصر.

وطلب المكتب تحرير إقرار مصدق بالشهر العقارى من المواطن صاحب الشكوى وبالفعل تم سداد كامل مستحقات العامل الموسمى، وتحرير الإقرار، وقدم العامل الشكر للمكتب العمالى على مجهوداته وقدم المكتب العمالى الشكر للشركة السعودية على التواصل والتعاون المثمر والتسوية الودية.

وجاء فى البيان أيضا أن المكتب العمالى بجدة نجح فى الحصول على مستحقات العامل أحمد السعيد عبدالله (خ/ تسويق) لدى كفيله "شركة السقاف التجارية بمكة المكرمة "، حيث رفضت الشركة فى البداية التسوية الودية وتم توجيه المواطن بالشكوى لمكتب العمل، وباستمرار التفاوض مع الشركة تم تحديد ميعاد الحضور إليها لمقابلة رئيس مجلس إدارتها حامد السقاف وتم الحصول على مستحقات بلغت 17852 ريال سعودى بالإضافة الى الموافقة على نقل الكفالة علماً أنه تم النقل لإحدى الشركات فى مقابل التنازل على الدعوى المقامة.