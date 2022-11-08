حقيقة إصدار قرار بإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم يأتى من بينها الامتحانات، حيث يتم تخصيص 60 درجة للامتحانات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وذلك وفقاً للقرار الوزارى بشأن نظام الدراسة والتقيم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى للعام الدراسى الحالى 2022/2023.

وفى سياق متصل، تنقسم الامتحانات المقررة على الصفين الرابع والخامس الابتدائى إلى 3 امتحانات فى الفصل الدراسى الواحد، بحيث يستهدف الامتحان الأول أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول، ويستهدف الامتحان الثانى أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثانى، وبالنسبة للامتحان النهائى يُعقد فى نهاية كل فصل دراسى، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملاً، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع الدرجات الثلاث.