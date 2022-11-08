السيسى يعلن إطلاق المرحلة الأولى من إنتاج الهيدروجين الأخضر فى العين السخنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمة له على هامش أعمال مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ، أن العالم أدرك أهمية الطاقة النظيفة. وأعلن الرئيس إطلاق المرحلة الأولى من إنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقة العين السخنة.

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