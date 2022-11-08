معهد الفلك يستضيف المؤتمر التأسيسى لتدشين مبادرة حلوان باللون الأخضر

جدة - نرمين السيد - استضاف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعاليات المؤتمر التأسيسى الذى شهد تدشين مبادرة "حلوان باللون الأخضر"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبرئاسة النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، وعضوية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.





وتهدف المبادرة إلى إعادة الحياة لمناطق حلوان المختلفة التى كانت فى الماضى "مشتى ومشفى عالمى" نظرا لتميزها بالحدائق والمتاحف وعدد من القصور والمبانى الأثرية والتاريخية، حيث تهدف المبادرة إلى معالجة المشكلات التى تواجه حلوان على مدى العقود الماضية، وأثرت على بيئتها الصحية وتركيبتها السكانية وحولت الكثير من مناطقها إلى ضواحى عشوائية تعانى من الإهمال.

وجاءت مبادرة "حلوان باللون الاخضر" فى إطار جهود الدولة المصرية، وتماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "اتحضر للأخضر" لتطوير منظومة الحياة فى حلوان، وذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ "cop 27"، الذى يعقد فى مدينة "شرم الشيخ" خلال شهر نوفمبر الجارى.

شهد المؤتمر حضور كل من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبا عن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور طارق العربى وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز المخلفات، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب والدكتور سناء حجازى مسؤل رصد الشؤون البيئية بجامعة حلوان، وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورموز المجتمع والمواطنين.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتنفيذ مشروعين بحثيين أحدهما للوقوف على مصادر المياه الجوفية التى تهدد المنشآت فى حلوان وكذلك مصادر المياه الكبريتية فى كابيرتاج حلوان ومنطقة عين حلوان، بالتعاون مع القيادات التنفيذية فى حلوان، ومشروع آخر لدراسة تلوث الهواء والتربة فى منطقة حلوان وذلك بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وكان المعهد، استضاف فى مطلع نوفمبر الجارى "مؤتمر التغيرات المناخية ودور المجتمع المدنى فى زيادة الكساء الأخضر.. زراعة الأسطح وأشجار المورينجا"، والذى نظمته مديرية زراعة القاهرة، بهدف توعية المجتمع المدنى بأهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يقوم بتنفيذ مشروعين بحثيين أحدهما للوقوف على مصادر المياه الجوفية التى تهدد المنشآت فى حلوان وكذلك مصادر المياه الكبريتية فى كابيرتاج حلوان ومنطقة عين حلوان، بالتعاون مع القيادات التنفيذية فى حلوان، ومشروع آخر لدراسة تلوث الهواء والتربة فى منطقة حلوان، وذلك بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.