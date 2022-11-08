ممثلو الشركات العالمية: مصر تلعب دورا محوريا فى قضية المناخ

حضر الاجتماع السفير أشرف إبراهيم، منسق وزارة الخارجية لقمة المناخ.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الرئيسيين والرعاة لقمة المناخ COP27، الذين ساهموا فى خروج المؤتمر بشكل ناجح، وهو ما يعكس درجة عالية من المسؤولية والالتزام من جانب الرعاة تجاه قضايا تغير المناخ.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فى ضوء ما أعلناه من أن قمة المناخ COP27 هى قمة التنفيذ، فمن الضرورى إظهار التزاماتنا وأهدافنا وقصص نجاحنا فى تسريع إجراءاتنا المناخية، لافتا إلى أن الشركاء والرعاة الرئيسيين لمؤتمر المناخ هم أبرز الشركات والعلامات التجارية المتميزة، وهم مدعوون للمشاركة فى تحالف القطاع الخاص لدعم قضايا المناخ.
من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركات، رعاة المؤتمر، عن سعادتهم للمشاركة فى تنظيم قمة المناخ فى دورتها الـ 27، وكذا لكونه فرصة لتجميع كل هذه الشركات العالمية الرائدة فى مكان واحد؛ لمزيد من النقاشات المثمرة واستعراض خطط شركاتهم للاستدامة، معربين عن تقديرهم للدعم الذى قدمته الحكومة المصرية لخروج المؤتمر بهذه الصورة الناجحة.
وأكد ممثلو الشركات أن مصر باتت تلعب دورا محوريا فى قضية المناخ فى منطقتها، كما أبدوا تحمسهم للمشاركة فى تحالف القطاع الخاص للمناخ المزمع الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية.
وفى ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء إعرابه عن تقديره لجميع الشركات الراعية للمؤتمر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بتنفيذ تعهداتها نحو قضايا العمل المناخى.
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