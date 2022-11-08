مسؤول قبرصى: شرق المتوسط من أكثر المناطق تضررا جراء التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد المسؤول القبرصى عن ملف التغير المناخى كوستاس بازنجولاس، أهمية العمل الجاد والتعاون والتنسيق الإقليمى لمواجهة التغير المناخى، مشيرًا إلى أن منطقة شرق المتوسط من أكثر المناطق تضررًا جراء التغيرات المناخية.





وقال بازنجولاس -خلال كلمته فى قمة "مبادرة تنسيق عمل المناخ بشرق المتوسط والشرق الأوسط"، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس- إن خطة العمل الإقليمية تتناول التعاون ووضع التصور لتحقيق أفضل النتائج لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، مضيفا أن هذه الخطة تعتمد على كافة النتائج العلمية للمراكز البحثية؛ لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية. وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة تحتاج إلى التعاون بين كافة الدول فى العالم، لأن آثار التغير المناخى تصل إلى العالم أجمع، مشيرًا إلى أن مبادرة الشرق المتوسط تدعم كافة الأعمال التعاونية بين كل القطاعات المتعلقة بمواجهة التغير المناخى. وأشار إلى أنه تم تحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر حتى يتم وضع خطط عمل لتلك المناطق سواء فى قبرص أو المناطق المجاورة، مؤكدًا الحاجة إلى خطة عمل تعاونى دولى لربط كافة المشكلات بالحلول بشكل مباشر لتوفير الوقت والجهد والتمويل. يذكر أن قمة "مبادرة تنسيق عمل المناخ بشرق المتوسط والشرق الأوسط" تعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ.

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