السيسى: لا سبيل لمواجهة التغيرات المناخية إلا بالعلم والعمل الدؤوب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط لتغير المناخ تؤكد أولوية عمل المناخ فى دولنا، معربا عن إعجابه بما تم اتخاذه من خطوات بالفعل فى إطار المبادرة وخطة العمل الإقليمية الطموحة والتى تتسق مع مبدأ التنفيذ.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط لتغير المناخ، والمنعقدة على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن مصر يسرها أن تعمل خلال الفترة المقبلة مع جميع الدول الأعضاء بالمبادرة لضمان تنفيذ خطة العمل على نحو شامل بما يساهم فى جعل دولنا أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية على أساس من العلم الصحيح إيمانا منا بأنه لا سبيل إلا بالعلم والعمل على الدؤوب لمواجهة التحديات التى تواجه عالمنا اليوم ومنطقتنا فى القلب منه. واختتم: "أشكركم وأثق فى أنكم جميعا مدركون أهمية مواصلة العمل الجاد لتنفيذ تعهدات العمل المناخى، وأتمنى لكم مشاركة مثمرة فيما تبقى من فعاليات قمتنا وإقامة طيبة فى مدينة شرم الشيخ الساحرة".

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