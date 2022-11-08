وزير الرياضة: تضمين توصيات مؤتمر الشباب للمناخ بآلية عمل مبادرة «شباب بلد»

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تضمين توصيات مؤتمر الشباب للمناخ COY17 ضمن آلية عمل مبادرة "شباب بلد".

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لمبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.



وأضاف صبحى أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز روح العمل الحر وريادة الأعمال، وتحسين الروابط بين الشباب وفرص العمل القائمة، وزيادة عدد فرص العمل الجيدة المتاحة للشباب، وتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وتجهيز الشباب بما يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل، وأعضاء فاعلين فى المجتمع المدنى مساهمين فى خلق عالم أفضل لأوطانهم.

وأشار صبحى إلى أن المبادرة تمثل أحد الركائز الهامة لرؤية مصر 2030 والتى تعمل على تمكين الشباب، من خلال توفير الفرص التدريبية والتعليمية، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وتنمية فكر الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة الفعالة فى المجتمع.

ودعا وزير الشباب والرياضة الجهات المشاركة للتكاتف من خلال توحيد الجهود الرامية إلى خدمة وتنمية الشباب بصورة أسرع وأشمل، فالشباب هم أهم عوامل التغيير الإيجابى، وبفضل إبداعهم وابتكارهم نجد حلولا مبتكرة للتحديات التى تواجه الشعوب، معلنا بأنه سيتم تضمين توصيات مؤتمر الشباب للمناخ COY17 داخل آلية عمل منصة "شباب بلد".

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إن مصر تعزز جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع الجهد العالمى للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ سيشهد أيضا توقيع اتفاق الشراكة الجديد مع منظمة الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة (2023-2027)".



وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشارى لمبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود"، يعزز التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة، لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لمشاركتهم فى المبادرات المختلفة وتعزيز جهود التنمية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.

وأضافت أن مبادرة "شباب بلد" كان قد تم إطلاقها والإعلان عنها خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يناير الماضى، لافتة إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الفعاليات الختامية لمنتدى شباب العالم، أكدت على أهمية ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب، وتأتى مبادرة "شباب بلد"، لتتكامل مع كافة الجهود الوطنية المبذولة لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة فى تعزيز جهود التنمية، فى ظل القوى الضخمة التى تمتلكها الدولة المصرية على مستوى عدد الشباب الذين يستطيعون المشاركة بفاعلية فى دعم التنمية المستدامة من خلال الأفكار المبتكرة والفعالة.

وتابعت: رأينا المشاركة الفعالة للشباب المصرى فى مؤتمر المناخ للشباب COY17، التى تعكس الإمكانيات والطاقات الكامنة للشباب التى يمكن استغلالها، لافتة إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة كنموذج فعال وغير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية، وأهمية تواجدها كممثلة فى المجلس الاستشارى فى لمبادرة "شباب بلد"، من أجل تعزيز الجهود المشتركة وتمكين الشباب فى كافة محافظات مصر والمناطق الريفية لزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن المجلس الاستشارى يضم ممثلين متنوعين من مختلف الأطراف المعنية مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب ومبادرة حياة كريمة واتحاد الصناعات وكبرى شركات التكنولوجيا ممثلة فى شركة مايكروسوفت ومبعوث مؤتمر المناخ للشباب، إلى جانب شركاء التنمية، من أجل تعزيز التعاون المشترك وتحفيز الجهود الهادفة لتمكين الشباب.



وأوضحت "المشاط" أن المبادرة تؤسس لشراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ليصبح كافة الأطراف المعنية على طاولة واحدة، لتحقيق التكامل فى جهود دعم الشباب على مستوى عناصر المبادرة وهى التعليم والتشغيل وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية الإيجابية والفعالة.

وناقش المجلس الاستشارى لمبادرة "شباب بلد" فى اجتماعه عددا من القرارات اﻻستراتيجية للمبادرة، التى أطلقت أثناء منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ فى يناير الماضى تحت رعاية الرئيس السيسى، وتطمح إلى أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددى الأطراف الذين يعملون معا لضمان أن يكون جميع الشباب فى مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما مسجلين فى التعليم، أو موظفين، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابى فى المجتمع بحلول عام 2030.

وعقبت السيدة إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس قائلة: "يلعب الشباب دورا حاسما فى مكافحة تغير المناخ، لذا فإن عقد المجلس الاستشارى لمبادرة شباب بلد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف يأتى فى الوقت المناسب، نحن فخورون بأن هذه الشراكة الشبابية لديها استثمار كامل من منظومة الأمم المتحدة فى مصر، جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمبادرات التى يقودها الشباب".

وأضافت "أن الأمم المتحدة حريصة على توحيد الجهود بغرض نجاح مبادرة شباب بلد بالنظر إلى أن تمكين الشباب يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز فرص تحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030،ونأمل أن تكون منجزات المبادرة فى مصر نموذجا يحتذى فى دول أخرى إقليميا وعلى مستوى العالم."

وقال جيريمى هوبكنز ممثل اليونيسف فى مصر وعضو المجلس الاستشارى للمبادرة:" إن "مبادرة شباب بلد تتميز بطابعها الشمولى الذى ﻻ يستبعد أحدا، ولهذا تم تشكيل المجلس الاستشارى بصورة تضمن تمثيل مختلف الشركاء فى المبادرة، إن الخبرات العملية والرؤى العميقة لدى أعضاء المجلس سيضمن وضع المبادرة على الطريق الصحيح لتلبية تطلعات الشباب فى مصر."

ويضم المجلس الاستشارى لمبادرة "شباب بلد"، الدكتور عمرو طلعت، وزير اﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، كممثلين للجانب الحكومى، فضلا عن ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، والمهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وريم سامى سعد عضو مجلس إدارة سامكريت للاستثمارات، كممثلين للقطاع الخاص.

كما يضم المجلس ليزلى ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وكيم جين يونج، المدير الإقليمى لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولى فى مصر، وآية عمر، مؤسس ورئيس مؤسسة حياة كريمة كممثلين لشركاء التنمية، بالإضافة إلى ممثل اليونيسف فى مصر جيريمى هوبكنز وأمنية العمرانى مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ (COP27) للشباب، الدكتورة غاده مكادى مدير عام الشركات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومدير مبادرة "شباب بلد".

وحضر اجتماع المجلس الاستشارى لمبادرة "شباب بلد"، الدكتور كيفن فرى، المدير التنفيذى للمبادرة العالمية Generation Unlimited، والدكتورة اورميلا ساركر، المدير العالمى للبرامج بالمبادرة، وثلاثة من سفراء "شباب بلد"، وهم الفنانون أحمد داش وأمير المصرى، وحبيبة مرزوق الفائزة بالعديد من الميداليات الذهبية فى بطولات وطنية ودولية للجمباز الإيقاعى.

جدير بالذكر أن مبادرة "شباب بلد"، هى النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، التى أطلقتها فى أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم فى مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، الذى يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ويضع الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة، خمس أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هى تعزيز رأس المال البشرى من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التى تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، تعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية فى بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة فى الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.