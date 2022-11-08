الاتحاد الأوروبى: نعمل مع مصر على تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، كريستيان برجر أن الاتحاد الأوروبى يدعم العديد من التكنولوجيات والمبادرات، فى مصر مثل: بناء مزرعة رياح فى خليج السويس، ونعمل على تطوير التكنولوجيات الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية وأيضا مجال الهيدروجين الأخضر.





وجاءت تصريحات كريستيان برجر على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP -27) المنعقدة فى شرم الشيخ.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر - فى مقابلة مع القناة (الأولى) بالتليفزيون المصرى إن "مشاركة الاتحاد الأوروبى فى أعمال (COP -27) المنعقدة فى شرم الشيخ تعكس أهمية العمل على مكافحة التغيرات المناخية".



وأشار إلى مشاركة رئيس المجلس الأوروبى ورئيس المفوضية الأوروبية فى اجتماع الشق رفيع المستوى، مؤكدا أنه خلال الأيام القادمة سيكون لدينا الكثير من المفاوضين الذين سيشاركون فى الاجتماعات الوزارية، قائلا: "هناك فرصة كبيرة كى نلتقى وجها لوجه بعدما أصبحت جائحة كورونا ليست قوية، وأعتقد أنه من المهم جدا أن تكون هناك مجالات نتحدث فيها بصفة خاصة".

وأضاف نحن "نريد أن نصل إلى صفر انبعاثات من الغازات الخاصة بالاحتباس الحرارى، وطورنا برنامج جديد تتمثل فى الانتقال من الوقود الأحفورى إلى الوقود المتجدد، وتوسيع مدى مصادر الطاقة التى نستخدمها والتى تشمل طاقة الرياح والطاقات الشمسية والهيدروجين".

وعن دور القطاع الخاص فى مجابهة تحديات التغير المناخى قال برجر إن "القطاع الخاص يجب أن يلتزم بالمشاركة فى تقديم 100 مليار دولار لدعم الدول، وأنه يلعب الدور الكبير فى تطوير تكنولوجيات جديدة وعمليات جديدة وتقنيات جديدة ".

وأشار إلى أنه من المهم أن يعقد (cop -27) فى مصر، لتكون إفريقيا فى قلب الانتباه، وهناك أوجه مختلفة للنقاش مثل قضية المياه، التى ستكون مطروحة بشكل كبير، وبالتالى فإن التعاون مع أفريقيا سوف يكون مهما جدا وستكون مصر هى المنصة الخاصة بهذا الأمر.