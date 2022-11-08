اختيار رانيا المشاط ضمن المجلس العالمى للقادة لمبادرة شباب بلا حدود

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى للنسخة المصرية من المبادرة والتى تم إطلاقها تحت مسمى شباب بلا حدود، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذى انطلقت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ.





ويرأس المجلس الاستشارى العالمى لمبادرة Generation Unlimited، كاثرين روسيل، المدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وروبيرت موريتز، رئيس برايس ووتر هاوس العالمية، كرئيس مشاركة للمبادرة، ويضم فى عضويته العديد من الشخصيات البارز من بينهم أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأحمد الهنداوى، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وآلان جوبى، الرئيس التنفيذى لشركة يونيليفر، وأودرى أزولاى، المدير العام لمنظمة اليونسكو، والدكتورة بيث دانفورد، نائب الرئيس لقطاع الزراعة والتنمية الاجتماعية والبشرية ببنك التنمية الإفريقى، وجاى رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وهارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية والوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادىء الكندية، جاياتما فيكراماناياكى، مبعوثة الأمم المتحدة للشباب، وخوسى أنجيل جوريا، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وكاتى بيهنكين، نائب الرئيس للشركات بمؤسسة مايكروسوفت غير الهادفة للربح، وغيرهم من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.



جدير بالذكر أن مبادرة شباب بلد، هى النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة شباب بلا حدود Generation Unlimited، التى أطلقتها فى أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم فى مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وتأتى بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

وتم تعيين سفراء من نجوم الفن والرياضة الشبان لمبادرة شباب بلد التى تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التى أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعى الإيجابى بحلول عام 2030.

وتطمح شباب بلد لأن تصبح المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددى الأطراف الساعين لضمان حصول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما فى مصر على فرص للتعليم أو اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف أو الحصول على وظائف بالإضافة إلى توفير فرص طموحة لريادة الأعمال والمشاركة الإيجابية فى المجتمع بحلول عام 2030.

ومن المقرر الإعلان قريبا عن الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، الذى يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ويضع الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هى تعزيز رأس المال البشرى من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التى تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، تعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية فى بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة فى الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.