جدة - نرمين السيد - وتضمنت المرحلة الأولى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتمثلت فى إنشاء مبان خدمية وملاعب بإجمالى 1087 مشروعا. وضمت المرحلة الثانية مركزى أسوان ودراو ، بإجمالى 2016 مشروعا داخل 39 وحدة محلية، تتضمن 116 قرية تابعة و380 نجعا وكفرا وعزبة، بتكلفة إجمالية للمشروعات 21.8 مليار جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة فى أسوان (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.