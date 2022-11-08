التعليم: طالبة بالثانوية العامة تنافس على لقب بطل تحدى القراءة العربى بدبى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار الاستعدادا للإعلان عن بطل تحدى القراءة العربى، الذى يعد أكبر مشروع معرفى ثقافى على مستوى العالم فى موسمه السادس، استقبل مطار دبى، وفد طلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من جمهورية مصر العربية.

وبدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وطبقا للمتبع كل عام، يتم دعوة الطلاب الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية إلى دبى، ويعد فريق مبادرة تحدى القراءة العربى برنامج ترفيهى مميز للطلاب الفائزين من جميع الدول المشاركة، حتى يوم الحفل الختامى المزمع عقده هذا العام بدار أوبرا دبى يوم الخميس المقبل، وهو الحفل الذى يقام حضوريا لأول مرة منذ انتشار جائحة كوفيد-19.

وينافس على لقب "بطل التحدى" الطالب الأول على مستوى كل دولة مشاركة، وهذا العام، وصل 19 طالبا يمثلون 17 دولة مختلفة إلى التصفيات النهائية لهذا الموسم، ومن بين هؤلاء الطلاب الطالبة المصرية شدوى أمير أحمد التميمى الزعبى، بالصف الثالث الثانوى من مدرسة الشهيد محمود النجدى الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية.

ويتكون وفد الطلاب المشاركين من مصر لهذا العام من: الطالبة أسماء محمد دياب نعيم البنا، الطالب زياد على كريم محمود عبد العليم، الطالبة سما عبد الرحمن سعد عبد الرحمن محمد، الطالبة دانة محمد جلال جابر عثمان، الطالبة نورهان رضا عبد الوارث عبد العليم، الطالب يوسف محمود عبد الرحيم عثمان حسن، الطالبة جنى على محمد عبد الحميد، الطالبة هايدى إيهاب إكرام أنور أبو زيد، الطالب عماد صابر إبراهيم غنيم، الطالب عبد الرحمن منصور أحمد محمد وهو الفائز بالمركز الأول بمسابقة تحدى القراءة العربى عن العام الخامس حيث تعذر سفر الطلاب آنذاك بسبب جائحة كورونا.