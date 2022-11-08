رئيس وزراء اليونان: السيسى تحدث عن مشاريع الطاقة لنقلها إلى السوق الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط لتغير المناخ، والمنعقدة على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن من الضرورى التعاون فى مجال الطاقة، معقبا: "نطمح بمزيد من التعاون فى هذا الشأن".
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث عن مشاريع الطاقة لنقلها بكفاءة أكبر وتصديرها إلى السوق الأوروبية، لافتا إلى أن هناك بعض الكوارث التى تحدث بسبب التغيرات المناخية وتتطلب التعاون العاجل بين جميع الدول المعنية، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون للحد من التغيرات المناخية، خصوصا فى فصول الصيف وأثناء حرائق الغابات.
وتابع: "سنستمر فى دعم المبادرة ووضع جميع الحلول وتذليل العقبات".
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