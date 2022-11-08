المدير التنفيذى لـ«سيدارى»:cop27 فرصة ذهبية لتوحيد الجهود وتنفيذ التعهدات

جدة - نرمين السيد - قالت المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) الدكتورة نادية مكرم عبيد، إن قضية المناخ هى قضية فناء أو بقاء لذلك يجب اتحاد الجميع لحل التحديات الكثيرة الخاصة بالمنا، مؤكدة أن الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 27"بشرم الشيخ هى قمة التنفيذ والالتزام، وفرصة ذهبية لتوحيد الجهود وتنفيذ التعهدات.





وأضافت نادية مكرم عبيد أول وزيرة للبيئة فى مصر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ cop 27 أن البلدان الإفريقية تساهم بنسبة 4% فقط فى الانبعاثات العالمية، ومع ذلك فهى الأكثر تضررا من تغير المناخ ويعيش 20% من سكان إفريقيا حاليا فى أكثر 10 دول عرضة للتأثر بالمناخ على المستوى العالمى.

وأوضحت أن التغير المناخى يعد أهم قضية بالنسبة للعالم أجمع، مشيرة إلى أن المواطنين أصبحوا يشعرون بالتغيرات بشكل ملحوظ، بعد ظهور العديد من المظاهر التى لم تكن موجودة من قبل.

وشددت الدكتورة نادية مكرم عبيد على أن مصر تؤدى دورا جيدا فى تلك القضية، على المستوى المحلى والعالمى، مؤكدة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضايا البيئة بشكل عام وملف التغيرات المناخية بشكل خاص.

وأشارت إلى أن قضية التغيرات المناخية، تحتاج إلى مزيد من الجهود والتكاتف من كافة الجهات حيث أن التكيف مع التغيرات المناخية هو الأساس الذى نتفق عليه وأن خفض غازات الاحتباس الحرارى يجب أن يأتى وفقا للظروف الوطنية للدول والتمويل المتاح من المنظمات الدولية، لافتة إلى أن معظم الدول أصبحت تدرك جيدا أهمية الطاقة المتجددة ونحن فى مصر لدينا محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان من أروع وأهم محطات الطاقة الشمسية ولدينا محطات الرياح مثل محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأكدت عبيد أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر التنفيذ وليس الوعود كما كان واضحا فى رسالة الرئيس السيسى لقادة العالم أمس فى افتتاح الشق الرئاسى بالمؤتمر بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، مشيرة إلى أن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) - من خلال الإدارة المخصصة به لتغير المناخ - يشارك بمؤتمر المناخ فى عدد من الفعاليات بالمنطقتين الخضراء والزرقاء بالمؤتمر.