السيسى: منطقتنا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية فى العالم

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص تقديره لنظيره القبرصى على مبادرته لعقد جلسة مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، خلال قمة المناخ بشرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ فى إطار حرصه لخروج القمة بنتائج قابلة للتنفيذ.





وأضاف السيسى خلال قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، أن مصر حرصت على الانضمام للمبادرة منذ 2019، إيمانا منها بأهمية دور المبادرة فى إطار مواجهة تغير المناخ بين الدول أعضاء المبادرة وتعزيز عمل المناخ والتغلب على آثاره السلبية فى المنطقة. وتابع السيسى: "تعتبر منطقتنا أكثر المناطق المتأثرة فى العالم بالتغيرات المناخية ما بات واضحا خلال السنوات الماضية والتى شهدت أحداثًا مناخية كارثية خلفت خسائر مادية وبشرية جسيمة".

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