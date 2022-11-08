صحيفة سعودية: رئاسة المملكة ومصر لقمة الشرق الأوسط الأخضر تضيف زخما قويا

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن رئاسة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» تضيف زخما قويا ليس للمشاريع التى تتضمنها الخاصة بالشرق الأوسط فقط، بل للمسار العالمى الخاص بحماية المناخ، والوصول إلى الأهداف الموضوعة بهذا الخصوص، وفى مقدمتها الحياد الكربونى.





وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية فى افتتاحيتها بعنوان (صناعة المستقبل بابتكار أخضر) إلى أنه كان ضروريا أن تعقد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتغير المناخى (كوب 27) فى شرم الشيخ، موضحة أن قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فى شرم الشيخ، هى الثانية بعد الأولى التى أطلقها ولى العهد فى شهر مارس 2021، وتتضمن التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، والمساهمة فى رفع قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض. وأكدت أن السعودية تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وحماية أجيال المستقبل، وأن يحظى العمل المناخى وأمن الطاقة والازدهار الاقتصادى بالقدر نفسه من الاهتمام، كما تركز مبادرة السعودية الخضراء على حماية البيئة، وتحويل قطاع الطاقة، وبرامج الاستدامة المبتكرة من أجل بناء مستقبل أخضر، وبصفتها مصدرا عالميا رائدا للطاقة، تقع على عاتق السعودية مسؤولية دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن الطاقة العالمى، وبالتالى، فإنها تدرك الحاجة الملحة إلى التعاون فى مجال العمل المناخى، وفى إطار مبادراتها الخضراء، ستوظف المملكة خبراتها، وستدعم الابتكار العلمى، وستتبادل أفضل الممارسات مع دول العالم.

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