الرئيس القبرصى: ملتزمون بالتعاون للحد من التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، بحضور الرئيس السيسى، اليوم، على هامش قمة المناخ فى شرم الشيخ cop27، أنه فى 2017 كانت هناك دعوة حثيثة لاتخاذ إجراءات على المستوى الدولى والمحلى لمواجهة التغيرات المناخية وإيجاد آليات للحد من التغيرات المناخية، وهناك آلاف العلماء استجابوا لهذه المطالب ووضعوا الأبحاث والدراسات ذات الصلة.

وأوضح الرئيس القبرصى، أن بلاده ملتزمة بجميع المعلومات واتخاذ الإجراءات لوضع خطة عمل لها نتائج واقعية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتحقيق المنافع المرغوبة، وتنفيذ خطة العمل بحذافيرها.

وأشار إلى أنه لسوء الحظ هناك تحديات بسبب الانبعاثات الكربونية تتطلب إجراءات حتمية يلتزم بها جميع الأطراف والدول الصناعية ثم التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية لدعم القطاعات الصناعية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتابع: "تعلن دولة قبرص الالتزام بالتعاون للحد من التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وتاريخية، وتكوين فرص عمل مشتركة بين الدول".

واستطرد: "أعرب عن مدى سعادتى للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستضافته لهذه الحدث الهام".