السيسى: الأطراف غير الحكومية عليها مسؤولية فى مواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه على الرغم من مسؤولية الدول والحكومات فى مواجهة التغيرات المناخية إلا أن الأطراف غير الحكومية يتعين عليها أن تمارس أدوارا مكملة انطلاقا من مسؤوليتها.





وأضاف خلال قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ على هامش "مؤتمر المناخ" المنعقد فى شرم الشيخ، أن ما يميز المبادرة عن غيرها المكون العلمى الذى تنطوى عليه والذى لا غنى عنه إذا كانت الجهود متسقة مع أفضل العلوم المتاحة لتنفيذ اتفاق باريس بما فيها 1.1 درجة مئوية. وأوضح الرئيس، أنه يتطلع إلى معرفة ما أنجزته المبادرة منذ إطلاقها حتى اليوم بما فى ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة والتى ستساهم فى تعزيز الجهود المشتركة.

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