انطلاق قمة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط (بث مباشر)

وانطلقت أول أمس الأحد، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "COP27" فى مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.
وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال رئيس مؤتمر قمة المناخ، وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر لن تدخر جهدا فى قيادة العمل الدولى لمواجهة تغير المناخ.
وتسعى الدول المشاركة فى مؤتمر المناخ 2022 للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثانى أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
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