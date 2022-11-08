مسؤول ليبيرى يشيد بتنظيم مؤتمر المناخ: مصر بلد الحضارات

ووصف تاربيه وزير المالية الليبيرى السابق - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر المناخ اليوم الثلاثاء - تنظيم المؤتمر بأنه "متميز"، مضيفا أن ذلك ليس بجديد "لأن مصر بلد الحضارات".
وأكد المسؤول الليبيرى رفيع المستوى على أهمية مؤتمر شرم الشيخ والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ولاسيما تلك المتعلقة بالتكيف المتاخى والتمويل، معتبرا أن المؤتمر المنعقد على أرض دولة إفريقية يعد فرصة لإبراز حجم التحديات التى تواجه القارة؛ فيما يتعلق بتداعيات التغيرات المناخية التى باتت تهدد الكوكب بأكمله.
وأوضح أن ليبيريا الدولة الغنية بالغابات ستستفيد بأكثر من 495 مليون دولار كمنتج رئيسى للأوكسجين من خلال غاباتها، مذكرا بأن بلاده تعد "الرئة الثالثة"، فى العالم نظرا؛ لأن غاباتها قادرة على امتصاص الغازات الضارة والتى تنتج فى الغالب من قبل البلدان المتقدمة.
ولفت إلى أن بلاده قامت العام الماضى وفى إطار جهود مكافحة التغيرات المناخية بوضع خطة جديدة بشأن تغير المناخ تهدف إلى تقليل انبعاثات الاحتباس الحراراى بنسبة 64 فى المائة.
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