مصر وتونس توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون فى مجالات حماية البيئة

جدة - نرمين السيد - وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع نظيرتها التونسية السيدة ليلى الشيخاوى المهداوى برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون بين الطرفين فى مجالات حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ والتصدى للتدهور البيولوجى تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين فى مجالات التعاون الفنى وحماية البيئة، الموقعة فى عام 1999.





واتفق الطرفان على توقيع البرنامج التنفيذى الثانى لعامى 2023-2024، لاستمرار التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك فى مجال حماية البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البرنامج يهدف إلى دعم وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات التقييم البيئى للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية،خطط وإدارة الازمات والكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية،الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة،الادارة السليمة للمخلفات العضوية وإنتاج الوقود الحيوى،طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين،الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى،الادارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته، الادارة المتكاملة لنوعية المياه.

كما يتضمن البرنامج قضايا التغير المناخى والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، سبل التوجه الى الاقتصاد الأخضر والدائرى، التشريعات البيئية، التدريب والتوعية والتربية البيئية،تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة فى المؤتمرات والفاعليات الاقليمية والدولية،المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة،السياحة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الطرفين، لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذى وتذليل أى عقبات قد تواجهه، وكذلك تفعيل مجالات التعاون بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات فى هذا الشأن وفقا لثلاث مراحل،تتضمن المرحلة الأولى التقييم البيئى للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، خطط وادارة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، قضايا التغير المناخى والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى الادارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته.

وتشمل المرحلة الثانية الرصد البيئى ونظم المعلومات البيئية، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات والنفايات الخطرة،سبل التوجه الى الاقتصاد الأخضر والدائرى، التشريع والتنظيم وتبادل الخبرات والاستراتيجيات فى مجال التشريعات البيئية.

وتضم المرحلة الثالثة من البرنامج طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى، التدريب والتوعية والتربية البيئية،المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة فى المؤتمرات والفاعليات الاقليمية والدولية والسياحة البيئية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الإتفاق على أن تنفيذ جميع الأنشطة المشتركة والواردة فى إطار هذا البرنامج ستكون مرتبطة بتوافر التمويل اللازم، حيث يتحمل الطرفان مصاريف تنظيم ورش العمل والزيارات المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة لدى الطرفين، مضيفة أنه تم الإتفاق على اتخاذ الطرفان مبادرات من شأنها تعبئة التمويلات الخارجية بهدف إنجاز أعمال ومشاريع فى إطار هذه الإتفاقية.

واوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الشبكة الخاصة بوزيرات البيئة الأفارقة والعرب نظرا لأنهم قادرات على تحقيق الهدف الخاص بحماية البيئة، وإحداث تغيير حقيقى لمكافحة التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل تزايد عدد من تقلدن منصب وزيرة للبيئة فى البلدان العربية والإفريقية، وفى جميع المحافل الدولية كان للوزيرات العرب والأفارقة دورا بارزا ومتميزا.