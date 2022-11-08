الخارجية الأمريكية تشيد بمؤتمر المناخ وتدعو للاستفادة من تجربة مصر بالطاقة المتجددة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - قال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج إن الولايات المتحدة تشكر مصر والمصريين على استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop-27)، مشيدا بحسن التنظيم لأنه أكبر مؤتمر بالنسبة لتغير المناخ في التاريخ باعتباره موتمر الانتقال من مرحلة الخطابات والوعود إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق خاصة في ظل تداعيات التغيرات المناخية التي نراها في فيضانات باكستان وحرائق الغابات.

وأضاف المتحدث - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات cop27، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للأولويات الأمريكية فهناك بعض الأولويات منها تطبيق وتنفيذ الالتزامات والتمويل والمشاريع والتكيف التي يجب أن تنفذ في جميع دول العالم وخفض الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية قبل 2030، مشيرا إلى أن أمامنا تحديات مهمة جدا ومشتركة لأن التلوث لا يعرف الحدود السياسية والجغرافية، ولكنه يتعلق بالإنسان بما في ذلك جميع الجنسيات ولا فرق بين مصري وأمريكي ويجب أن يكون هناك تنسيق بين جميع الدول.

ولفت إلى أن هناك دروسا يمكن أن نستفيد منها من مصر مثل الاستثمارات الضخمة التي ضختها في مشروعات الطاقات الجديدة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الضروري أن أمريكا والدول الأخرى تدرس مثل هذه التجارب الناجحة، ورأينا منذ سنوات التنسيق بين مصر وبعض المؤسسات الأممية بالأمم المتحدة حول الزراعة والرياح والطاقة الجديدة ،ونريد أن نشجع الدول الأخرى المشاركة في الموتمر على الاستفادة من التجربة المصرية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن هناك العديد من الإنجازات ومشاريع الطاقة البديلة ليس فقط في الدول الغربية، بل إن مصر والسعودية والإمارات حققت جميعها إنجازات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.