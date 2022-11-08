وزير التنمية المحلية يشارك فى ندوة للاستفادة من تجربة كوريا فى مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - فى إطار استمرار فعاليات مؤتمر المناخ العالمى في شرم الشيخ cop27 لليوم الثانى على التوالى ، وفى ضوء الأهمية الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة المحلية لمواجهة التغيرات المناخية....

يشارك صباح اليوم ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في ندوة حول (التقنيات والسياسيات البيئية الكورية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة) ، والتي ينظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) ، بالمنطقة الزرقاء ، بجناح كوريا، بحضور السيد/ تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشاركة للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية، و السفارة الكورية ، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من الخبرات الكورية في تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ.