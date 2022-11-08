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وزير التنمية المحلية يشارك فى ندوة للاستفادة من تجربة كوريا فى مواجهة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - فى إطار استمرار فعاليات مؤتمر المناخ العالمى في شرم الشيخ cop27 لليوم الثانى على التوالى ، وفى ضوء الأهمية الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة المحلية لمواجهة التغيرات المناخية....

يشارك صباح اليوم ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في ندوة حول (التقنيات والسياسيات البيئية الكورية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بالمناخ مع البلدان الشريكة) ، والتي ينظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) ، بالمنطقة الزرقاء ، بجناح كوريا، بحضور السيد/ تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشاركة للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية، و السفارة الكورية ، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من الخبرات الكورية في تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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