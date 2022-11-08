رئيس جناح النيجر بمؤتمر المناخ: الثقافة الحل الأساسى لجميع المشكلات 

وقال شيخو - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن الثقافة هى الحل الأساسى لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق التوعية بضرورة الرجوع إلى العادات والتقاليد والأخلاقيات القديمة والصناعات الحرفية التقليدية والبعد عن كل ما يضر البيئة.
واعتبر أن الحلول التى تمت عن طريق الثقافة لم تتحقق عن طريق السياسة والدبلوماسية أو حتى الحروب، فالثقافة تجمع حتى المختلفين.
وأوضح أنه تم الحرص على أن يجذب جناح بلاده فى المؤتمر الأنظار من خلال عرض نماذج من الصناعات اليدوية التقليدية والتراثية خاصة الجلود والمنسوجات.
وأضاف أنه يحمل مبادرات ثقافية إلى المؤتمر إذ أنه لابد من التركيز على البعد الثقافى ضمن الحلول المطروحة لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها على جميع دول العالم.
وقال إنه لابد من العودة إلى الفطرة والعادات التراثية للآباء والأجداد والطبيعة كحل من حلول مواجهة التغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال فإن النيجر تتميز بصناعة الخشب الذى كان يستخرج بصفة خاصة من شجرة الدرز وهى شجرة انقرضت ولم يتم الحفاظ عليها لأن الإنسان بنفسه أصبح ضد المناخ، مضيفا أنه يجوب العالم من أجل التوعية بأهمية الثقافة كحل من الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التى باتت تهدد الكوكب.
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