حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الطقس اليوم

ويكون الطقس لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ولفت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنها 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

شلاتين 28 21

الإسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 26 17

مطروح 25 17

السلوم 25 16

سيوة 25 13

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 26 18

كاترين 21 12

رأس سدر 25 14

نخل 23 13

طابا 25 19

نويبع 26 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 28 19

مرسى علم 28 21

الفيوم 26 16

بنى سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 26 14

سوهاج 27 15

قنا 28 14

الأقصر 28 16

أسوان 28 17

الوادى الجديد 28 10

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21