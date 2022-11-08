برنامج الأغذية العالمية: حياة كريمة يجب أن يكون مصدر إلهام فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - حياة كريمة وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دى أم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، إن هناك ضرورة للتوسع فى المشروعات الزراعية وتقديم العمل للمزارعين. وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمية لديه مشروعات بعدد من الدول للعمل على زيادة الإنتاجية وخلق وظائف جديدة. وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على استنباط أنواع جديدة من المحاصيل لمواجهة التغيرات المناخية.

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