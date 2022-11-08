تقلبات الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد -

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على جميع الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء، مشددة على ارتداء الملابس الشتوية خلال تلك الفترات.

وعلى صعيد متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، وأماكن سقوط الأمطار على جميع الأنحاء.