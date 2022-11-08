تقلبات الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد -
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على جميع الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء، مشددة على ارتداء الملابس الشتوية خلال تلك الفترات.
وعلى صعيد متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، وأماكن سقوط الأمطار على جميع الأنحاء.
وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.
ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وأشارت الأرصاد وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.
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