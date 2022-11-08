وزيرة الهجرة: تنظيم حدث تفاعلى بمشاركة شباب العلماء.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقالت سها جندى، فى تصريحات إعلامية، مساء أمس الإثنين، إن تغير المناخ قد يؤدى إلى حدوث الفيضانات أو الجفاف فى بعض دول العالم بما يدفع سكان هذه الدول للهجرة، معلنة أن تغير المناخ ظاهرة خطيرة ويؤدى إلى هجرة سكان هذه المناطق".

وكشفت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم حدث تفاعلى يوم 10 نوفمبر الجارى وذلك، على هامش قمة المناخ بمشاركة 7 من العلماء المصريين الشباب بالخارج فى مجالات مختلفة مثل الإلكترونيات والرقمنة والهندسة.

وأضافت أن الحديث خلال الفعالية سيكون عن تأثير تغير المناخ وكيفية مساعدة العالم للوصول إلى صفر انبعاثات.