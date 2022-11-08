الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وأهم الظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.