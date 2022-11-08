بريطانيا: سنلتزم بتوفير 11.7 مليار استرلينى لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سوناك - فى كلمة أمام قمة المناخ "COP27" بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخى - إن بلاده وضعت تشريعات للوصول إلى الحياد الكربونى و خطوات للحفاظ على الغابات لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة فى أمن الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، ما قد يلقى بظلاله على مواجهة التغيرات المناخية.

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