فيلم تسجيلي عن جهود مصر في «COP 27».. «فيديو»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 11:27 مساءً - شهدت فعاليات «COP 27» في مصر، الذى عقد مساء اليوم الإثنين، عرض فيلم تسجيليا عن البيئة وتغير المناخ ، الذى جاء تحت عنوان "COP 27" ، ويتحدث عن جهود مصر فى مؤتمر الأطراف .

وتولت التقديم الصوتي للفيلم الفنانة سوسن بدر، التي سلطت الضوء على وعي الإنسان المصري القديم بأهمية البيئة.

واقتبست الفنانة جزءًا من المفردات التي استخدمها المصريون القدماء للحض على الحفاظ على النيل من قبيل «لم ألوث ماء النهر»، «لم أمنع الفيضان في موسمه».

كما تطرقت إلى حفاظ المصري القديم على الطبيعة، ومن أقواله: «لم أقتنص طيورًا من براري الآلهة ولا سمكًا من بحيراته».

وفي العصر الحديث تحدتت الفنانة عى الأهمية التي توليها مصر للتوجه نحو الطاقة الجديدة والاعتماد على طاقات الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، كما استعرضت العديد من المشروعات التي أنجزتها مصر في هذا النحو.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر خطت خطوات واسعة نحو التحول للطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح أو الهيدروجين الأخصر.

وأشار في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ "COP 27" بشرم الشيخ، إلى أن مصر تقوم بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف.

ولفت إلى أن استضافة المنطقة قمم المناخ العام الحالي في مصر والمقبل في الإمارات دليل على الدور الذي باتت دولنا تتطلع به على صعيد المناخ العالمي والتزامها بتنفيذ تعهداتها.

وامتدح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة الشرق الأوسط ، مؤكدًا أنها دليل على الجدية تجاه التكيف مع تغير المناخ.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ "COP 27"، أنه لا يجب أن تتحمل نتيجة نتائج أخطاء لم ترتكبها وفي شعوب باتت أكثر وعيا ودراية بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته وبالثمن الباهظ للتقاعس أو التراجع والأمل أيضا في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به، وتسعى بالفعل إليه وفقا لقدراتها وإمكانياتها وفي قطاع أعمال عالمي ومجتمع مدني أصبح يمتلك من الأدوات ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار.