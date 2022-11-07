سامح شكرى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تحاول التوصل إلى تفاهم حول تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ وقضايا المناخ مسؤولية تتعدى القارة الإفريقية، حيث سبق قمة المناخ قمم سابقة منها قمة باريس ثم قمة جلاسجو، ولابد من القيام بدور رئيسى للعمل على زيادة الطموح لدى دول الأطراف لمواجهة التغيرات المناخية.





وأضاف وزير الخارجية خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحاول التوصل إلى تفاهم حول تغير المناخ، موضحا أن هناك الكثير من الفعاليات يتم تنظيمها على هامش المؤتمر، بجانب مبادرات تم طرحها وتنظيم شق رفيع المستوى فيما يتعلق بالقادة والموائد المستديرة واختيار الموضوعات التى يتم طرحها، وإتاحة الفرصة للقادة فى طرحها ويؤكد قدرة مصر فى التعامل بفاعلية فى التعامل مع قضايا المناخ. وأوضح شكرى، أن المؤتمر يتناول قضية ترتبط بدول العالم كافة، وهو التغيرات المناخية، وهو أكبر مؤتمر تعقده الأمم المتحدة فى العام.

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