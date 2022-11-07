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ولأول مرة فى مصر، قدمت هيئة الرعاية الصحية خدمة قياس البصمة الكربونية الشخصية من خلال "الروبوتات الذكية"، المتواجدة بجناح الهيئة بالمعرض، وذلك أيضا لجميع رواد معرض مؤتمر المناخ طوال فترة انعقاد المؤتمر.
ويشمل توعية بالمبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) من خلال الروبوتات الذكية بمختلف اللغات الأجنبية، ويشمل أيضا، استعراض رحلة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى التحول الأخضر للمنشآت الصحية، تماشيا مع اتجاهات الدولة فى التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية أكثر أمانا واستدامة.
ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" جميع رواد المعرض لزيارة جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية، المقام بمدينة شرم الشيخ، بمنطقة المعارض والأجنحة بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ، صالة (3)، فى الفترة من (7 - 18) نوفمبر 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال رواد معرض مؤتمر المناخ على جناح هيئة الرعاية الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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