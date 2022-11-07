رئيس الجبل الأسود: يجب البدء فى العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس

جدة - نرمين السيد - وأشار جوكانوفيتش - فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بشرم الشيخ - إلى أن القيادة السياسية لن تكون فاعلة إن لم يكن هناك فعل متعدد الأطراف من طرف كافة الفاعلين، بمن فيهم قادة التكنولوجيا والعلوم وصناع السياسات.

ورأى أنه من خلال الإسهامات المقررة وطنيا فإن بلاده وضعت مستهدف تخفيض انبعاثات إلى 40% فى قمة جلاسكو، مبينا أن مونتنيجرو سوف تبقى ملتزمة باتخاذ كافة الخطوات التى تمتثل إلى الالتزامات الدولية.

وتطرق إلى أن دعم الشركاء الماليين والإنمائيين والتدفقات الاستثمارية الأجنبية من طرف الدول المتقدمة تكنولوجيا يبقى أمرا هاما.

وأعرب رئيس الجبل الأسود عن صادق امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى وللحكومة المصريو على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر.