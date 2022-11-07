cop27.. رئيس الاتحاد الإفريقى يشكر السيسى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قدم ماكى سال رئيس دولة السنغال والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أرض مصر الكريمة، خلال مؤتمر المناخ.





وتابع سال، خلال كلمته، بالشق الرئاسى بالدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27، المنعقدة بشرم الشيخ، اليوم الإثنين: "ليس هذا بغريب على تقاليد مصر العربية وعلى سحرها البحرى". واستطرد: "عازمون على أن تصبح قمة شرم الشيخ، منعطفا حاسما ودفعة لمواجهة التغير المناخى".

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