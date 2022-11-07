دعوة الرئيس السيسى لطرفى النزاع الروسى الأوكرانى تلقى استحسانا دوليا

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى شرم الشيخ، إن الدعوة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى طرفى النزاع روسيا وأوكرانيا، وضرورة إنهاء هذه الحرب التى بكل تأكيد تؤثر على العالم بأثره، وهناك استحسان ورضا تام بين المشاركين فى COP 27.





وأكدوا على أن هذه الدعوة صادقة وتهدف إلى وقف النزاع الذى يؤثر على العالم بأثره فى هذه الأوقات العصيبة، خاصة مع ما لاحظناه من انهيار اقتصاديات الدول الكبرى.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "لذلك الكلمة التى وجهها الرئيس السيسى نالت رضا وقبول تام بين المشاركين، بين الزعماء والرؤساء الذين شاركوا فى اليوم الأول بين كوب والمنظامت الدولية التى شاركت اليوم، وهناك أصداء عالمية رصدناها من خلال وسائل الإعلام المتواجدة داخل المؤتمر بشرم الشيخ".

وتابع أن الأصداء الإيجابية أكدت قبول واستحسان الجهات العالمية التى لم تشارك أو لم تأت للحضور، وبالنسبة لمجمل كلمة الرئيس السيسى جاء فى ملخصها أنه ينبغى على الجميع أن تتضافر الجهود، وذلك لإنقاذ البشرية من أخطار وكوارث التغيرات المناخية فى عديد من الدول.