وأكدوا على أن هذه الدعوة صادقة وتهدف إلى وقف النزاع الذى يؤثر على العالم بأثره فى هذه الأوقات العصيبة، خاصة مع ما لاحظناه من انهيار اقتصاديات الدول الكبرى.
وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "لذلك الكلمة التى وجهها الرئيس السيسى نالت رضا وقبول تام بين المشاركين، بين الزعماء والرؤساء الذين شاركوا فى اليوم الأول بين كوب والمنظامت الدولية التى شاركت اليوم، وهناك أصداء عالمية رصدناها من خلال وسائل الإعلام المتواجدة داخل المؤتمر بشرم الشيخ".
وتابع أن الأصداء الإيجابية أكدت قبول واستحسان الجهات العالمية التى لم تشارك أو لم تأت للحضور، وبالنسبة لمجمل كلمة الرئيس السيسى جاء فى ملخصها أنه ينبغى على الجميع أن تتضافر الجهود، وذلك لإنقاذ البشرية من أخطار وكوارث التغيرات المناخية فى عديد من الدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعوة الرئيس السيسى لطرفى النزاع الروسى الأوكرانى تلقى استحسانا دوليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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