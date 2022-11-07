القاهرة الإخبارية.. شكرى: هناك إدراك عالمى بأهمية قضية المناخ

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك إدراك عالمى بأهمية قضية المناخ وأهمية التفعيل والتنسيق والوصول لتوافق يحقق الهدف لمواجهة التغيرات المناخية فى ظل استمرار التدهور فى المناخ.





وأضاف وزير الخارجية خلال حواره مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الظواهر التى تعرض لها العالم خلال العام الماضى كان لها تأثير بالغ على قطاعات كبيرة من دول العالم، حيث تعرض العالم لفيضانات وأعاصير وحرائق وفيضانات باكستان التى أثرت على 30 مليون مواطن.

وأوضح وزير الخارجية أن تدهور الاقتصاد المرتبط على هذه الظواهر واستمرارها وانتشارها جعل من هذا الحدث هو الحدث الأكبر لدى جميع الأطراف.