رئيس كينيا يؤكد ضرورة تعزيز قدرات إفريقيا لمواجهة أزمة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس كينيا ويليام روتو، ضرورة تعزيز قدرات قارة إفريقيا على المواكبة والتخفيف من أزمة المناخ وتدارك الخسارة والضرر، مشيرا إلى أن القارة تمتلك أراضى وثروات تمكنها من القيام بدور ريادى من أجل المناخ والمستقبل، فضلا عن خلق فرصا اقتصادية للقارة بأكملها.





وقال رئيس كينيا - فى كلمة ألقاها خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسى من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ - إن "COP27" تعد مناسبة لتسطير الطريق نحو مستقبل زاهر والقيام بالدور المنوط لكتابة فصل أكثر ازدهارا للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه قد لا يكون هناك فرصة أخرى دون هذه.

ولفت روتو إلى أن إطالة أمد المناقشات والتأجيل أمر لا يمكن السماح به، لأنه يؤثر على الدول الإفريقية، مشددا على ضرورة التركيز على الأداء والتنفيذ وأن يتمحور النقاش حول الالتزام والتنفيذ.

وأشار إلى أن أزمة تغير المناخ، أثرت على 250 مليون شخص فى إفريقيا ومن المتوقع ان يصل العدد المتأثر من التغيرات إلى 700 مليون نسمة خلال 2030، وأن مخاطر الناجمة عن الجفاف وحدها خلال السنوات الخمسين الماضية أضرت بما يزيد عن نصف مليون شخص، وخسائر تناهز 70 مليار دولار.

وأكد الرئيس الكينى أن إفريقيا الأكثر تضررا من الأزمة المناخية، مشيرا إلى أن الخسارة والضرر التى لحقت بالشعوب الإفريقية جراء تغير المناخ ينبغى التطرق إليها بشكل جاد على أساس من الإنصاف وعلى وجه العجل وعلى أساس الاحترام وإيلائها الأولوية.