خلال لقائه بالسيسى.. ماكرون يثمن دور مصر فى إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات، وتطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسى وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء وأمن الطاقة، والقطاعات التى تتمتع فيها فرنسا بتميز مثل النقل وصناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسى، عن تقدير بلاده لمصر، مثمنا فى هذا الإطار الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، ومشيدا بالزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرا فى مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أشاد الرئيس الفرنسى بالنجاح اللافت لمصر فى تنظيم حدث عالمى ضخم بحجم قمة المناخ، مؤكدا حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها فى المنطقة، ومثمنا دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التشاور حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تطورات الأوضاع فى ليبيا والأزمة الروسية الأوكرانية.