جهود مصر فى COP.. فيلم يحكى قصة الإنجاز في مواجهة تغير المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكى نتحرك فى طريق الوصول لحل يحمينا من أى أخطار كان لازم نشتغل على عدة محاور زى تدشين مشروعات إنتاج الطاقة وتنمية الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة خضراء، وتطوير الريف.

وكان الهدف تأمين مصدر جديد للطاقة وكانت الشمس والرياح من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وبدأ الاعتماد عليهما لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، حيث استثمرت مصر 20 مليار دولار فى مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أبرزها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان والتى اختارها البنك الدولى كواحدة من أفضلها مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم، وتخطط مصر أن يكون 40% من إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

واستثمرت مصر مليارات الدولارات من أجل تنظيف وتطوير البحيرات المائية وإعادة تشغيلها بكفاءة فى الزراعة السمكية وخاصة وأن أغلب هذه البحيرات فى منطقة الدلتا المهددة بسبب تغير المناخ

ولتخفيف درجات الحرارة، وضعت مصر خطة لتطوير منظومة الزراعة والرى وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، كما اهتمت بمشاريع الحماية بالسيول.