عاجل.. رئيس وزراء بريطانيا يشيد بالتنظيم الناجح والمتميز لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الوزراء البريطانى إلى مصر، وذلك فى أول زيارة خارجية له، مجددا التهنئة على توليه منصبه مؤخرا، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطانى عن تقديره للتنظيم الناجح والمتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم غير المسبوق الذى شهدته العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الجهود المشتركة للبلدين لدعم وتعزيز عمل المناخ على المستويين الإقليمى والدولى، فضلا عن سبل وآفاق تدعيم أطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين فى هذا الصدد، حيث تم التوافق على استمرار وتكثيف الحوار المتبادل والبناء بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة.