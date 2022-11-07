ولي عهد البحرين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - وجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة نجاح مصر في استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، وما شهده المؤتمر من مناقشةٍ لأبرز التحديات البيئة وسبل توحيد الجهود الدولية لضمان الأمن البيئي والمناخي الذي تتطلع إليه دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال برقية الشكر والتهنئة التى وجهها ولي العهد البحريني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته لمصر التى حضر خلالها نيابة عن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

كما أعرب ولي العهد البحرينى خلال البرقية عن جزيل شكره على ما وجده من حفاوةِ الاستقبال وكرم الضيافة والذى يعكس قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.