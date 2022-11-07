متحدث الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا مهما في مواجهة التغيرات المناخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط ساميوميل ويبيرج، الشكر إلى مصر على استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا أن قمة المناخ الـ27 هي أكبر مؤتمر لقمة المناخ حول العالم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط في تصريحات لبرنامج ملف اليوم، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، : رأينا 40 ألف مشارك ووسائل الإعلام من كل دول العالم، موضحا أن مصر تلعب دورا مهما في مواجهة التغيرات المناخية، بجانب استثمارات في الرياح والطاقة الشمسية، فمصر دولة قائد .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط أن دولا كثيرة عانت من الدروس الخاصة بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بكل الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط إلى أنه لدينا مبادرات لدعم الدول النامية، موضحا أن العالم يواجه تهديدات جراء تغير المناخ ، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين يستطيع إيقاف الحرب في أوكرانيا والحروب تؤثر على التغيرات المناخية .