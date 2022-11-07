مصر تقدم تعازيها لجمهورية تنزانيا الاتحادية في ضحايا تحطم طائرة ركاب في...



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 7 نوفمبر الجاري، عن خالص التعازي لجمهورية تنزانيا الاتحادية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في مطار بوكوبا شمال غرب تنزانيا، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين.

وقدّمت مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الاتحادية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار تنزانيا في هذا الحادث الأليم.