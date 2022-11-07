الرئيس العراقى: مؤتمر COP27 علامة مهمة فى مساعى مواجهة تحديات المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP27"، بمدينة شرم الشيخ، شكّل علامة مهمة فى مساعى مواجهة تحديات المناخ والحرص على خلق الاستجابات البيئية الفعالة تجاه ما يواجه كوكب الأرض من التغيرات المناخية وما ينتج عن ذلك من آثار أخرى على الاقتصاد والصحة.





وقال الرئيس العراقى، فى كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسى ضمن مؤتمر "COP27"، إن العراق يدعم جهود تقليل الانبعاثات ويسهم فى الحفاظ على البيئة وسلامة المناخ.

وشدد رشيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول، وضرورة تطوير الدعم الدولى العادل المساند لهذه الجهود، مضيفًا: "حرصنا جميعا على بيئة نظيفة هو بعض من مسئولياتنا تجاه أجيالنا القادمة".

ونبه الرئيس الى أن التحدى الأبرز الذى يواجه العراق هو مشكلة شح المياه؛ لأن هذه المشكلة تفاقم ظاهرة التصحر فى الدولة.

وأضاف إلى أن العراق -هو أحد أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ- كان من أشد الدول تضررًا من الاحتباس الحرارى، مشيرًا إلى أن العراق يعمل على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير سبل الاستثمار المناخى فى مختلف القطاعات الحيوية والعمل على خلق بيئة ملائمة ومعززة لمفاهيم النمو الأخضر.