ملك تونجا يؤكد أهمية COP27 من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة

وقال توبو السادس - في كلمته أمام فعاليات قمة المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ - إنه "علينا أن نرفع من مستوى الطموحات وأن نعمل سويا قبل أن يصبح التغير غير قابل للعودة".
وأشار إلى أن بلاده تعد الثالثة من حيث الأكثر تعرضا لمخاطر آثار التغير المناخي، مما يضعف قدراتها على التكيف في وجه تعدد الكوارث وازدياد كثافة المظاهر المناخية القاسية، مذكرا بما تعرضت له بلاده بداية هذا العام من انفجار بركاني لم يشهد له مثيل والموجات الزلزالية الناجمة عن هذا البركان.
وأضاف: "ملتزمون بالأهداف الدولية وتعاهدنا بخفض انبعاثاتنا تماشيا مع اتفاق باريس، وذلك في إطار جهود طموحة للتخفيف والتكيف ، حيث وضعنا خطة طويلة الأجل للتنمية وتشمل الطاقة والنقل والتعامل مع النفايات".
وتابع "أعمالنا وقراراتنا التي تتخذ اليوم سيكون لها آثار على حياة شعبنا ومستقبله"، معربا عن أمله في أن يلتزم الجميع وأن يتحمل المسؤوليات المشتركة ومراعاة احتياجات مجتمعات العالم، قائلا: "وهذا أفضل دليل على وجوب الشراكة بين جميع الأطراف في سبيل الاستجابة للطموحات والوفاء بالتعهدات المتخذة ، في إطار اتفاق باريس".
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