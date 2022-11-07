رئيس الوزراء يشيد بالتعاون مع الشركات البلجيكية فى مجال الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تقدير مصر لعلاقات التعاون المتنامى بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى الزيارة المهمة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى بلجيكا فى فبراير الماضى، لحضور اجتماعات القمة الإفريقية الأوروبية، واللقاءات المهمة التى أجراها على هامش القمة، مع رئيس الوزراء البلجيكى والقادة الأوروبيين.

وأشاد مدبولى، بالتعاون القائم مع الشركات البلجيكية فى مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مؤكدا حرص الحكومة على مضاعفة هذا التعاون، وتيسير تنفيذ جميع مشروعات الشركات البلجيكية فى مصر.

من جانبه، استهل رئيس الوزراء البلجيكى الحديث بتوجيه التهنئة لمصر على استضافتها لهذا الحدث الأبرز والأهم فى العالم، مشيدا بحسن التنظيم، وحرص مصر على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح المؤتمر، مضيفا أن هذه المؤتمرات الكبرى توفر فرصة مثالية لطرح وجهات نظر كل الدول على قدم المساواة.

كما أشاد رئيس الوزراء البلجيكى، بما تضمنته الكلمة الافتتاحية للرئيس السيسى من رسائل مهمة فى جميع الموضوعات التى تناولها.

وأشار دى كرو، إلى أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يعقد وسط ظروف عالمية بالغة الصعوبة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية التى نتج عنها معاناة كبيرة لدول العالم.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكى، على أهمية أن يتم تحويل التعهدات بتمويل المناخ إلى مشروعات فعلية، من أجل الإسراع فى تنفيذ برامج التخفيف والتكيف.