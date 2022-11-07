الرئيس السويسرى: هناك ضرورة لتضافر الجهود للحد من التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السويسرى -فى كلمته خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسى من الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين- أن أضرار التغيرات المناخية قد تصل إلى الإخلال بعمليات الأمن والسلام.

وأوضح الرئيس السويسرى أن بلاده التزمت بالتخلص من الكربون، وعدم تقديم الحوافز لمصادر الطاقة الأحفورية، داعيًا الجميع إلى ضرورة تقديم خطة واضحة للابتعاد عن الاستثمار فى الطاقة الأحفورية.

ولفت إلى أن "قمة شرم الشيخ، مناسبة لطرح برنامج عمل للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، وإتاحة دعم فعلى للجهود المبذولة، وتسريع السياسات المناخية فى الدول، وجعل الحد من الانبعاثات أداة للحد من آثار تغير المناخ".

وشدد على وجوب وضع حد أقصى لانبعاثات الكربون التى تؤثر فى المناخ بحلول 2025، وليس بعدها والالتزام بعدم ارتفاع حرارة الكوكب بأكثر من 1.5 درجة.