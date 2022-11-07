رئيسة تنزانيا: قارتنا الإفريقية الأكثر تأثرًا بأزمات المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت رئيس جمهورية تنزانيا، سامية حسن، إن المؤشرات تبيّن حجم الأزمة التى يواجهها الكوكب بسبب المتغيرات المناخية وما يلقيه بظلاله على مجتمعاتنا الضعيفة، مؤكدة أن القارة الإفريقية هى الأكثر تأثرًا بالأزمة.





جاء ذلك فى كلمة رئيس تنزانيا خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسى من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP27"، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين.

وأضافت الرئيسة سامية حسن أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثبتت للجميع أن صحة البيئة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصحة البشرية، وكلاهما مرتبط بالتغيرات والتأثيرات المناخية.

وأكدت أن عمليات الإغلاق وقت الجائحة أعطتنا خطوات فى الاتجاه الصحيح نحو المسار الأخضر المستدام عبر تحديث الصناعة والبنية التحتية وتسريع التنوع الاقتصادى والتنافسى وتعزيز الصمود.

وأوضحت أن العلم أظهر العلاقة بين رخاء الناس والرخاء البيئى وأن الاقتصادات المساندة للبيئة هى الأكثر ربحا، مشيرة إلى أن اقتصاد القارة الإفريقية يعتمد على الموارد الطبيعية، ويكافح ملايين المواطنين من سوء خدمات الصحة والانبعاثات وخسائر سبل العيش بسبب التغيرات المناخية.

وحذرت أن هناك تباطؤًا ملموسًا فى معالجة الخسائر والأضرار وهذا لا يترك لنا أى خيار إلا موائمة مواردنا لبناء الاقتصاد الذى يضمن بقاء الجزء الأكبر من سكاننا الذين يعتمدون على الزراعة فى سبل عيشهم.

وفى ختام كلمتها، دعت رئيس جمهورية تنزانيا إلى ضرورة إيفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتمويل اللازم لمواجهة التغير المناخى.