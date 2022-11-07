رئيس سويسرا: الدول الأفقر بالعالم تعتبر أكثر معاناة من التغيرات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - قال الرئيس السويسري، إجناسيو كاسيس، إن التغير المناخي تحدٍ أساسي، وقد خلف خلال العام الجاري وحده العديد من الآثار المدمرة، وما حدث في باكستان وموجات الحر والجفاف في القارة الإفريقية دليل على ذلك.

وتابع الرئيس السويسري، في كلمة له اليوم بقمة المناخ، أنه يجب على العالم أن يضع حدا أقصي لانبعاثات الكربون التي تؤثر في المناخ بحلول 2025 وليس بعدها.

وتابع الرئيس السويسري: مؤتمر المناخ كوب 27، لابد أن يؤكد على عدم ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 1.5، مضيفا: فلنكن واضحين من غير مساهمة جادة من قبل الدول الـ 20 التي تعتبر مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الضارة لن نبلغ الهدف.

وأشار الرئيس السويسري إلى أن الدول الأفقر في هذا العالم والتي لم تكن لها يد في الانبعاثات، هي التي تعاني أكثر من غيرها، ولا يمكننا القبول بذلك، وعلينا أن نحد من التغير المناخي إذا كنا نريد ذلك.

وتابع: في خلال ولايتنا ضمن مجلس الأمن للأمم المتحدة كانت سويسرا على الدوام تعتبر أن التأثير المناخي له أثر على الأمن.

ومن جانبه أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، دعمه لـ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتأييده باسم جمهورية العراق مقترح السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا، مقدما الشكر له على هذا المقترح.

وأضاف الرئيس العراقي في كلمة له اليوم، في قمة المناخ كوب 27، أن مؤتمر المناخ يشكل علامة مهمة في مجال المناخ تجاه ما يواجه الكوكب في تغيرات في المناخ، وما ينتج عنه من تأثيرات أخرى في كثير من المجالات.